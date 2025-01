È morto all'età di 96 anni Jean-Marie Le Pen, dirigente storico per cinquant’anni dell'estrema destra francese, fondatore del Front National. «Circondato dai suoi cari, Jean-Marie Le Pen, è stato richiamato a Dio oggi alle 12», si legge in un comunicato della famiglia.

Le Pen è stato uno dei politici più controversi della Francia contemporanea, accusato di razzismo, xenofobia e antisemitismo. Venne eletto per la prima volta all’età di 27 anni come deputato. Nel 2002 andò al ballottaggio alle presidenziali per poi essere battuto da Jacques Chirac, ma si scontrò con diversi esponenti politici francesi. Nel 2015 è stato escluso dal Front National e la sua eredità politica è stata raccolta dalla figlia Marine.

© Riproduzione riservata