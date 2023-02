«Putin pensava che l’Ucraina fosse debole e l’occidente diviso. Si sbagliava di grosso», ha detto il presidente degli Stati Uniti nella sua visita a sorpresa in Ucraina. Biden è ripartito per la Polonia dopo un breve incontro con Zelensky

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato questa mattina a Kiev per una visita a sorpresa. «Quando Putin ha lanciato la sua invasione un anno fa pensava che l’Ucraina fosse debole e l’occidente diviso. Pensava che sarebbe durato più di noi. Ma si è sbagliato di grosso», ha detto Biden durante la visita.

Biden ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ribadito il «supporto americano al paese». Biden ha parlato anche di nuove consegne di armi e di altro «equipaggiamento critico, come munizioni di artiglieria, sistemi anti-carro e sistemi radar per la sorveglianza aerea» oltre a nuove sanzioni contro le élite russe.

«Grazie per la visita, questo è un momento importantissimo», ha risposto Zelensky «Gli effetti di questo incontro si vedranno presto sul campo di battaglia». È la prima volta che Biden visita l’Ucraina dall’inizio del conflitto di cui, tra pochi giorni, cade il primo anniversario. Il presidente degli Stati Uniti è arrivato a Kiev questa mattina in treno. Intorno alle 13 è ripartito per la Polonia.



Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe dovuto incontrare Zelensky a Kiev. Al momento, Meloni si trova a Varsavia dove incontrerà il primo ministro Mateusz Morawieck. Meloni potrebbe quindi arrivare a Kiev domani oppure in serata. Secondo la sua agenda, lascerà Varsavia intorno alle 17.

La visita di Biden in Ucraina è arrivata il giorno prima dell’annunciato intervento del presidente russo Vladimir Putin all’Assemblea della Federazione russo. Il discorso era atteso per lo scorso 31 dicembre, ma è stato più volte rinviato. La visita di Biden probabilmente influenzerà le parole di Putin, che saranno di conseguenza più aggressive e determinate.

Intanto a Kiev le misure di sicurezza adottate sono state imponenti, con numerosi aerei da ricognizione e guerra elettronica in volo al confine tra Polonia e Ucraina, mentre il centro della capitale ucraina è stato chiuso per ore.

Biden è arrivato a Kiev via terra e diversi testimoni hanno filmato una lunga colonna di autoveicoli attraversare la città. Nel frattempo, un allarme aereo è scattato su tutta l’Ucraina, Kiev compresa. In serata Biden dovrebbe recarsi a Varsavia. Nella capitale polacca, Biden dovrebbe tenere un discorso poco dopo quello di Putin all’Assemblea della Federazione russa.

L’incontro in Polonia è stato usato come scusa per tenere nascosto l’arrivo del presidente in Ucraina fino all’ultimo momento.

Ad aver organizzato l’incontro, infatti, solo un ristretto circolo di funzionari. La decisione di Biden sembra sia stata comunicata allo staff per la sicurezza nazionale venerdì. Anche il governo russo era stato informato, poche ore prima dell’arrivo di Biden, del viaggio a KIev per assicurare la sicurezza del presidente.

