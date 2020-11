Joe Biden è in testa in Pennsylvania con quasi seimila voti in più. Secondo la Cnn, dopo l'ultimo aggiornamento arrivato dal Keystone State, il candidato democratico ha 3.295.304 voti, contro i 3.289.717 di Donald Trump. Biden è dunque avanti in Georgia, Nevada e Arizona, oltre alla Pennsylvania.

Quanto manca alla casa bianca

La Pennsylvania assegna 20 grandi elettori, la Georgia 16, il Nevada 6, l’Arizona 11 e il North Carolina 15. Attualmente Biden ha 253 grandi elettori: ne mancano 17 per raggiungere la soglia di 270, quella della vittoria. Trump è a 214, ne deve guadagnare altri 56.

Di fatto, Biden può seguire più strade per arrivare alla Casa bianca: può vincere in Arizona e Nevada. O in Georgia, abbinandola a qualsiasi altro stato. Ma anche con la sola Pennsylvania avrebbe la vittoria in tasca.

© Riproduzione riservata