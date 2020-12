Anthony Fauci sarà riconfermato alla guida dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie contagiose, in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Lo ha detto il presidente eletto, Joe Biden, annunciando la squadra che si occuperà di salute nella sua amministrazione.

A rischio licenziamento

Poco prima delle elezioni, Trump aveva minacciato Fauci di licenziamento. Biden, appena eletto, aveva invece detto di voler puntare sulla competenza. Anche per dimostrare la differenza rispetto al suo predecessore, fiero asservitore di complotti e teorie mai dimostrate scientificamente.

Xavier Becerra (Foto: AP)

Il resto della squadra

Alla guida del dipartimento della Salute, Biden ha scelto il procuratore generale della California, Xavier Becerra. Vivek Murthy avrà il ruolo di surgeon general che già ricopriva nell'amministrazione Obama. Rochelle Walensky guiderà i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Becerra è un fiero oppositore di Trump: ha portati avanti più di 100 ricorsi contro le politiche del presidente americano su questioni ambientali, di salute e migranti. Ha guidato il gruppo di procuratori generali democratici che si sono battuti in difesa dell’Obamacare.

Murthy era stato invece il primo americano di origine indiana a ricoprire il ruolo di Surgeon general. Durante la campagna elettorale è stato consigliere di Biden sui temi del coronavirus. Walensky, responsabile per le malattie infettive al Massachusetts General Hospital, ha condotto uno studio in partnership con l’università di Yale sull’effifcacia delle vaccinazioni. Un aspetto non secondario, visto che dovrà occuparsi proprio della campagna delle vaccinazioni contro il Covid.

Vivek Murthy (AP Photo/Charles Dharapak, File)

«Natale più pericoloso del Thanksgiving»

Intanto Fauci esprime per Natale le stesse preoccupazioni che già aveva manifestato per il giorno del ringraziamento. Anzi, «c’è un’aggravante – dice alla Cnn –. Le vacanze di Natale sono più lunghe».

«Io spero che la gente capisca. Nessuno vuole modificare le vacanze, ma stiamo attraversando un momento molto difficile. Non dobbiamo allontanarci dai fatti e dai dati».

