«Fatelo tutti, è sicuro». Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden si è vaccinato in diretta tv. Biden ha ricevuto la sua dose subito dopo la moglie Jill. La prima a essere vaccinata con il nuovo tipo di rimedio, che era stato approvato d'urgenza venerdì, è stata un'infermiera del Connecticut, Biden si era detto pronto appena sarebbe arrivato il suo turno.

L'ex vice di Barack Obama si unisce a varie personalità politiche che si erano già vaccinate venerdì, come il vice presidente Mike Pence, la democratica speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader della maggioranza repubblicana al Senato Mitch McConnell. Tra gli altri anche la star dem Alexandria Ocasio-Cortez che adesso pubblica video per rassicurare sugli effetti collaterali: «Non vi chiederei mai di fare una cosa che io non farei».

La futura vice presidente Kamala Harris e il marito dovrebbero ricevere la prima dose la prossima settimana. Biden ha commentato: «Non voglio essere il primo della fila, ma voglio garantire che dimostriamo al popolo americano che è sicuro farlo». Quanto a Trump, che il coronavirus lo aveva contratto, dopo essersi più volte vantato in campagna elettorale del fatto che sotto la sua guida sarebbe arrivato il vaccino, non si è ancora vaccinato.

Il gesto di Biden giunge nel giorno in cui, dopo il vaccino di Pfizer, negli Stati Uniti è arrivato l’ok anche quello di Moderna.

Aiuti economici

Gli Stati Uniti intanto stanno provando ad affrontare i problemi legati alla crisi economica legata al coronavirus. Dopo mesi di stallo, in Congresso è stato finalmente raggiunto un accordo per un pacchetto da 900 miliardi di dollari di aiuti economici per rispondere alla pandemia. Un insieme di misure che prevede anche pagamenti diretti fino a 600 dollari a molti statunitensi (più 300 dollari a settimana di sussidi di disoccupazione), sostegno alle imprese e programmi specifici per chi è senza lavoro. Fra coloro che riceveranno gli aiuti non solo le aziende, ma anche scuole, fornitori di servizi sanitari e persone che rischiano lo sfratto.

© Riproduzione riservata