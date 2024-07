Presto arriverà l’endorsement pubblico di Barack Obama a Kamala Harris, indicata da J oe Biden come sua sostituta nella corsa alla Casa Bianca contro Donald Trump. Secondo i media americani, il sostegno pubblico dell’ex presidente democratico potrebbe arrivare nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni.

Secondo alcune fonti di Nbc News, Obama sarebbe rimasto in stretto contatto con Harris sin dall’annuncio del presidente Biden di ritirarsi e le avrebbe assicurato, privatamente, il suo sostegno. Sempre le stesse fonti specificano che non è ancora arrivato l’endorsement perché Obama non voleva oscurare il discorso di Biden che si è tenuto mercoledì nello Studio Ovale.

Da quando il presidente si è ritirato dalla corsa, le parole di Obama sono state tutte dedicate a Biden, al suo percorso e a sostenere la sua scelta. In un post su Medium ha scritto: «Joe Biden è stato uno dei presidenti americani più influenti, nonché un caro amico e partner per me. Oggi, ci è stato anche ricordato, ancora una volta, che è un patriota di primissimo ordine».

Chi già sostiene Harris

Harris ha già ottenuto il sostegno di molte figure importanti del partito democratico, come quello dell’ex speaker della Camera Nancy Pelosi.

Nelle ore successive all’annuncio della ritirata del presidente, molte figure di spicco sia politiche che del mondo dello spettacolo si sono affrettate a ringraziare Biden per il lavoro svolto come presidente e a sostenere con dichiarazioni pubbliche Harris. Fra i personaggi del mondo dello spettacolo che la sostengono ci sono George Clooney e Barbra Streisand.

Harris ha anche ottenuto risultati sorprendenti nelle donazioni ricevute per la campagna elettorale: nelle prime 24 ore ha ottenuto 81 milioni di dollari, raggiungendo la somma più alta mai raccolta in un solo giorno per una campagna presidenziale.

Lunedì mattina Harris aveva già raggiunto anche il supporto promesso di più delegati di quelli necessari, ovvero 1976, che alla prossima convention democratica nomineranno il candidato ufficiale per la corsa presidenziale. Dal 19 al 22 agosto si terrà la convention nazionale democratica a Chicago, durante la quale Harris verrà ufficializzata come candidata per il partito democratico e quando proporrà il suo vicepresidente.

Hillary Clinton ha scritto un lungo articolo sul Nyt dedicato a Harris in cui dice che può vincere e che nel caso in cui lo facesse «farà la storia». Clinton la descrive come una donna talentuosa, preparata e pronta per fare la presidente. Richiama anche il suo passato come ex procuratrice della California, per contrapporla a un «criminale condannato». Mette poi in guardia dalle distorsioni e dalle fake news che Trump e il suo team faranno verosimilmente girare nelle prossime settimane.

Harris ha ricevuto anche grande attenzione sui social: si sono creati numerosi meme e trend su instagram e tiktok. Il Nyt l’ha descritta come una candidata «altamente memabile». Sono stati diffusi video di Harris in cui balla, in cui ride e in cui dice cose divertenti.

Uno dei video più virali è quello in cui lei, citando sua madre, dice: «Non so cosa c'è di sbagliato con voi giovani. Pensate di essere caduti dall'albero di cocco?»

© Riproduzione riservata