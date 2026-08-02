Il divide et impera non vale più. Ora Mosca perde i suoi vicini

In Centro Asia, Kazakhstan e Uzbekistan si organizzano. Nel Caucaso del sud – Armenia, Georgia e Azerbaigian – trovano progressivamente forme di accordo per fungere da terminale del corridoio est-ovest. La Russia sta perdendo terreno con il suo vicinato

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È un Vladimir Putin che guarda a terra, quello che nell’incontro di Omsk (fine luglio) ascolta parlare la controparte. Seduto accanto a lui c’è Tokayev, presidente del Kazakhstan, che in un perfetto russo gli chiede di congelare la linea del fronte ucraino e di tornare a negoziare sulla base di quanto già fatto a Istanbul, visto che la natura del conflitto «non è chiara a molti, inclusi noi. […] È una vergogna, sta morendo gente giovane». C’è tanto di detto e tanto di non detto nella (sicurament