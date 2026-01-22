la nuova frontiera americana

Molti affari, poca scienza: le ambigue linee guida dietetiche di Kennedy Jr

Daniele Coen
Daniele Coen
Daniele Coenmedico
22 gennaio 2026 • 19:22

Nelle scorse settimane, il dipartimento della Salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d’America (DHHS), diretto da Robert Kennedy Jr., ha rilasciato la nuova edizione delle “Linee guida dietetiche per gli americani”. Si tratta di un documento che rompe con il passato, tanto per lo stile quanto per i contenuti, e che trasmette messaggi a rischio di forte inappropriatezza per il prossimo quinquennio. Immagini e parole Per dare subito un’idea delle scelte comunicative dell’équipe di esperti

Per continuare a leggere questo articolo

Daniele Coen
Daniele Coen
Daniele Coenmedico

Medico d’urgenza, è stato per 15 anni direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano.  Membro del Direttivo nazionale della Academy of Emergency Medicine and Care (AcEMC).  Ha collaborato per  anni con le associazioni dei consumatori a progetti di educazione e di divulgazione in campo sanitario. Ha pubblicato: Margini di errore (Mondadori,  2019), L’arte della probabilità (Raffaello Cortina, 2021), Quella voce che nessuno ascolta con Valeria Raparelli (Giunti, 2023) e Corsia d'emergenza (chiarelettere, 2024).

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE