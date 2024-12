Giovedì 12 dicembre, a Roma, verrà presentata l’autobiografia di Sayyed Alì Khamenei, dal titolo Cella n. 14. I semi della rivoluzione. Un libro che censura e non riporta le violenze perpetrate negli ultimi 45 anni, soprattutto sulle donne, anche e soprattutto sotto la guida suprema. Non si può tacere

Giovedì 12 dicembre, a Roma, verrà presentata l’autobiografia di Sayyed Alì Khamenei, dal titolo Cella n. 14. I semi della rivoluzione.

A pochi giorni dalla temporanea scarcerazione del premio Nobel per la Pace, Narges Mohammadi, impegnata nel far riconoscere l’apartheid di genere come crimine contro l’umanità, assisteremo all’autocelebrazione di un parterre culturale e ideologico che sostiene il regime islamico dell’Iran, guidato da Alì Khamenei.

L’autobiografia, secondo la descrizione riportata online, «ripercorre la prima metà della vita della guida della repubblica islamica dell’Iran, Alì Khamenei, dall’infanzia fino alla Rivoluzione del 1979».

Si tralasciano gli anni di governo che hanno visto Khamenei presidente dell’Iran dal 1981 al 1989 e, dal 1989 a oggi, guida suprema. Anni di terrore in Iran in cui i dissidenti politici sono stati giustiziati, rapiti, arrestati, torturati e le donne attaccate e giudicate nella loro libertà solo perché donne. Proprio nel 1981 alle donne è stato imposto l’utilizzo del velo per coprirsi il capo e da allora abbiamo assistito a continue violazioni dei diritti umani, soprattutto nei confronti delle donne.

Diritti violati

Violenze perpetrate dal regime iraniano da ben 45 anni e applicate in maniera più feroce negli ultimi due anni per contrastare il movimento democratico e pacifista Donna Vita Libertà, nato dopo l’uccisione di Masha Jina Amini perché non indossava correttamente il velo, il 16 settembre 2022, per mano della polizia morale.

Dall’inizio delle proteste del movimento Donna Vita Libertà, urlo echeggiato in tutte le piazze del mondo, come riportato dai dati elaborati dalla Foundation for defense of Democracies, in Iran sono 7.740 le proteste organizzate, 25.284 gli arresti, 645 i manifestanti e 81 i minori uccisi.

Le atroci violazioni dei diritti umani inflitte dal regime al popolo iraniano negli ultimi due anni sono oggetto del Rapporto della missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti sulla Repubblica islamica dell'Iran, voluta dal Consiglio per i diritti umani dell’Onu e pubblicato nel marzo 2024.

Il documento ricorda il “venerdì di sangue” quando, il 30 settembre del 2022, sono stati barbaramente uccisi 104 manifestati a Zahedan, Sistane e nella provincia del Baluchestan durante le manifestazioni per Donna Vita Libertà.

La missione racconta di stupri, realizzati anche con oggetti, elettroshock ai genitali, nudità forzata, palpeggiamenti, toccamenti e altre forme di violenza sessuale. Le violenze sono state perpetrata su donne, uomini, bambini e i componenti della comunità Lgbt arrestati in relazione alle proteste.

Autopromozione

La missione ha stabilito che le esecuzioni di Mohsen Shekari, Majirdreza Rahnavard, Mohammad Mehdi Karami, Seyyed Mohammad Hosseini, Majid Kazemi, Saeed Yaghoubi, Saleh Mirhashemi, Milad Zohrevand e Mohammad Ghobadlou (giustiziati, dopo esser stati torturati, perché sostenitori del movimento Donna Vita Libertà), sono avvenute a seguito di procedimenti sommari e senza un giusto processo.

Il rapporto della missione conclude ritendendo che le autorità ai massimi livelli dello stato, tra cui la guida suprema «hanno partecipato, aiutato e favorito o altrimenti contribuito alle violazioni, o erano a conoscenza o hanno consapevolmente ignorato le informazioni sulla loro commissione e non sono riusciti a prevenirle o punirle».

Questa è la storia della repubblica islamica dell’Iran che l’autobiografia censura e non riporta.

Il regime ha necessità di promuoversi per cercare di contrastare e far tacere uno dei movimenti di democrazia e pace più forte e rivoluzionario mai organizzato, un movimento che riconosce i diritti delle donne come diritti umani universali e ha assunto una valenza internazionale.

L’indifferenza è il peso morto della storia, e arriva un momento in cui non si può restare indifferenti davanti alla promozione di un’ideologia e di una politica violente, omicide e patriarcali. L’articolo 3 della nostra Costituzione ricorda che tutti i cittadini sono uguali senza distinzione di sesso. Ed è un paradosso che ci sia ancora, in Italia, chi continua a non denunciare un regime che ha fatto dell’odio e della violenza contro le donne un marchio da esportare.

È urgente quindi disertare questo come qualunque altro evento teso a celebrare un regime violentemente femminicida. Oggi, sempre e ovunque, Donna Vita Liberta.

