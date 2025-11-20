Kiev, la finta pace di Trump. Zelensky prende tempo. L’Ue: «No a patti imposti»

true false

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è costretto ancora una volta a fare buon viso a cattivo gioco e così giovedì ha ricevuto il piano di pace in 28 punti elaborato dalla Casa Bianca senza respingerlo immediatamente. Anzi, ha annunciato che ne parlerà direttamente con Donald Trump nei prossimi giorni. Ma di certo il presidente ucraino non è entusiasta dell’ultima trovata del tycoon e dei suoi collaboratori, che secondo moltissimi ucraini e loro sostenitori equivale a un’autentica capitolaz