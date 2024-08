Continua l’avanzata dell’esercito ucraino nella regione di Kursk, dove questa mattina è stato colpito un terzo ponte. La Russia nel frattempo concentra le proprie forze nel Donbass e avanza verso Pokrovsk; i cittadini hanno «due settimane di tempo» per evacuare la città

Prosegue l’avanzata ucraina in territorio russo, dove tra domenica e lunedì mattina sono stati colpiti tre ponti nella regione del Kursk. Sono stati distrutti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento, rallentare le capacità logistiche di Mosca e di consolidare i territori conquistati fino ad ora.

Nel frattempo l’esercito russo continua a concentrare le sue operazioni militari nel Donbass. Lì ha conquistato la città di Zalisne, a meno di settanta chilometri da Pokrovsk, verso cui è diretta l'offensiva. Secondo le autorità della città, «considerando il ritmo dell’avanzata russa», i residenti hanno due settimane di tempo per evacuare completamente la zona.

L’avanzata ucraina

Il 19 agosto le forze ucraine hanno dichiarato di aver abbattuto il terzo e ultimo ponte sul fiume Seym vicino al villaggio di Karyzh nella regione russa di Kursk. Dopo questo attacco non resta più disponibile nessun ponte per il rifornimento delle forze russe dispiegate in quella zona. Il primo attacco era avvenuto il 16 agosto a un ponte nel villaggio di Glushkovo e il giorno dopo a Zvannoye.

Il ministero degli Esteri russo ha detto che l'Ucraina ha utilizzato razzi occidentali per gli attacchi, e ha specificato che probabilmente si trattava di Himars, lanciarazzi multipli di fabbricazione statunitense, come riportato dalla Cnn.

Il gruppo di monitoraggio ucraino DeepState ha dichiarato che l’esercito di Kiev sta facendo ulteriori progressi a Kursk e ha condiviso un'immagine, estrapolata da un video, di un carro armato delle forze armate ucraine nel villaggio di Olgovka, che dista circa venti chilometri dalla città di Sudzha.

Secondo quanto riferito da funzionari militari ucraini infatti, la scorsa settimana le forze di Kiev hanno preso il controllo di Sudzha e vi hanno allestito un ufficio di comando militare.

Nel frattempo sono più di 120mila le persone che sono state evacuate da nove distretti della regione di Kursk. Anche le autorità russe della regione di Belgorod hanno detto che a partire da oggi cominceranno a evacuare alcuni centri abitati.

Marina Degtyareva, capo del distretto regionale di Kursk, ha detto che al momento «tornare nella zona è impossibile per i residenti», e che le autorità comunicheranno quando sarà sicuro farlo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che le sue truppe stanno raggiungendo gli obiettivi prefissati per l'offensiva nella regione russa. «Stiamo raggiungendo i nostri obiettivi. Questa mattina abbiamo un altro rifornimento del “fondo di scambio” (i prigionieri di guerra) per il nostro Paese», ha detto Zelensky, che domenica ha sottolineato l'obiettivo di Kiev di creare una «zona cuscinetto» in Russia.

Il presidente ucraino ha infatti specificato come tra gli obiettivi delle operazioni della controffensiva che servono a «distruggere il più possibile il potenziale bellico russo», ci sia quello di creare una zona cuscinetto in territorio nemico per evitare nuovi attacchi della Russia oltre il confine.

Inoltre, come fatto sapere dall’Aeronautica Militare ucraina, la difesa aerea ha abbattuto tutti gli undici droni d'attacco di tipo Shahed lanciati dalla Russia nella notte del 19 agosto. La Russia avrebbe lanciato i droni dall'oblast di Kursk e da Primorsko-Akhtarsk, nel territorio di Krasnodar e sono stati abbattuti sopra le oblast di Mykolaiv, Cherkasy, Vinnytsia, Kyiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumy e Donetsk.

«I nostri ragazzi stanno andando alla grande su tutti i fronti» ha detto il generale Oleksandr Syrskyi, capo dell'esercito ucraino.

Secondo quanto riportato dalla Tass, che cita Apty Alaudinov, vice capo della direzione politico-militare principale delle forze armate russe, nonché comandante delle forze speciali Akhmat, al momento le forze armate ucraine situate a Kursk si stanno ridistribuendo nel tentativo di lanciare un nuovo attacco in un’altra area, ma al momento le forze russe stanno mantenendo sotto controllo la situazione. «Ieri è stata una giornata molto difficile, ci sono state diverse ondate di avanzata da parte del nemico» ha detto Alaudinov.

La Russia concentra le forze nel Donbass

Nonostante l'avanzata di Kiev verso Kursk, le forze russe stanno avanzando a loro volta nell'Ucraina orientale.

Secondo Rbc-Ucraina, che cita l’Institute for the Study of War (Isw), l’esercito russo ha ridotto il numero di attacchi aerei da 30-40 a uno-quattro al giorno nella zona di Kharkiv per concentrare le proprie forze nell’oblast di Donetsk.

Secondo quanto riportato dallo Stato Maggiore ucraino, ci sono stati intensi combattimenti anche nei pressi dei villaggi di Pivnichne e Zalizne, situati a circa 64 chilometri a est di Pokrovsk, dove le forze russe hanno lanciato «un massiccio assalto» domenica mattina.

La vice prima ministra ucraina Iryna Vereshchuk ha esortato tutti i residenti di Pokrovsk e di altri insediamenti «nelle immediate vicinanze della linea del fronte» a evacuare e «andare verso regioni più sicure», dato che Pokrovsk è l’obiettivo dell’offensiva russa nell’est dell’Ucraina. Al momento le forze russe si troverebbero a meno di tredici chilometri dalla città. Pokrovsk è nel mirino delle forze russe da settimane: la sua conquista rappresenterebbe un notevole passo in avanti nell’avanzata russa della regione di Donetsk e sarebbe il più grande centro abitato preso dai russi dopo Bakhmut nel maggio 2023. Mosca avrebbe inoltre così il controllo di un’importante linea di rifornimento ucraina. Dal 20 agosto inizierà l'evacuazione forzata dei bambini dalla città, accompagnati dai loro genitori e tutori. Sono più di 53mila le persone che vivono nella zona, tra cui quasi 4mila bambini.

Sempre nel Donetsk è stato conquistato il villaggio di Sviridonovka, definito dai russi punto strategico lungo il quale le truppe potranno ora spostarsi più facilmente verso ovest. Il capo dell'amministrazione filorussa della regione, Denis Pushilin, ha detto che oggi una donna incinta è rimasta uccisa alla fermata di un autobus e altre dieci persone sono state ferite da bombardamenti ucraini nella parte della regione di Donetsk sotto il controllo russo.

Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo, un bombardiere russo Su-34 ha lanciato un attacco nella notte di domenica con bombe plananti contro forze corazzate ucraine situate nella regione del Kursk.

Come riportato dal Washington Post, secondo gli analisti, la costante avanzata della Russia indica una possibile debolezza nella strategia dell'Ucraina, «perché le speranze di Kiev di limitare le conquiste russe a est non si sono finora concretizzate».

Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin è a Baku per una visita di due giorni per dei colloqui con la sua controparte azera Ilham Aliyev. I colloqui si concentreranno sullo sviluppo delle relazioni bilaterali, sul rafforzamento della cooperazione dell'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto), oltre che «sui problemi internazionali e regionali».

No ai negoziati

Il 17 agosto il Washington Post ha rivelato che l'Ucraina e la Russia avrebbero dovuto inviare delegazioni a Doha per negoziare un accordo storico che ponesse fine agli attacchi alle infrastrutture energetiche da entrambe le parti. I colloqui sarebbero però stati ostacolati dall’incursione ucraina in territorio russo.

Tale notizia è stata smentita dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha negato l’esistenza dei colloqui e dunque della loro interruzione. «Non ci sono stati negoziati diretti o indiretti tra la Russia e il regime di Kiev sulla sicurezza delle infrastrutture civili critiche» ha detto.

Anche il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha smentito le voci su presunti colloqui indiretti fra Ucraina e Russia mediati dal Quatar o dalla Turchia.

Inoltre, l'assistente presidenziale russo Yuri Ushakov, ha detto in un’intervista alla testata russa Life, che per la Russia sarebbe «totalmente fuori luogo» iniziare dei negoziati in questo momento, considerata l’offensiva ucraina.

Come riportato dalla Reuters, Ushakov ha anche parlato delle proposte di pace fatte dalla Russia a giugno e rispondendo alla domanda se queste siano adesso state scartate, ha risposto che «no, loro (le proposte) non sono state cancellate», ma semplicemente sospese.

Tra le richieste della proposta di pace russa vi era anche quella di riconoscere Crimea, Sebastopoli, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia come parte del territorio della Federazione Russa, oltre che di far mantenere all’Ucraina uno «status neutrale».

