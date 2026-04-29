Kim e Putin rafforzano il patto militare: «Siamo nella stessa trincea»

Secondo l’intelligence sudcoreana, sono diverse migliaia i giovani che Pyongyang ha mandato a morire in Russia in cambio del pesante tributo di vite umane, denaro, energia, derrate alimentari e tecnologia militare, risorse cruciali per un paese isolato e sottoposto a sanzioni

true false

Russi e nordcoreani hanno inaugurato assieme, tra fuochi d’artificio, sorvoli di caccia e messe in scena di combattimenti corpo a corpo, il memoriale di Pyongyang dedicato ai soldati nordcoreani morti combattendo contro gli ucraini, un simbolo che per il regime è molto più di un semplice luogo del ricordo. Kim Jong-un ha inteso infatti rappresentarvi battaglie sanguinose e sacrifici estremi: una narrazione eroica per consolidare il potere dinastico dei Kim, con tanto di militare che sceglie di t