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Kim e Putin rafforzano il patto militare: «Siamo nella stessa trincea»

Michelangelo Cocco
29 aprile 2026 • 20:47

Secondo l’intelligence sudcoreana, sono diverse migliaia i giovani che Pyongyang ha mandato a morire in Russia in cambio del pesante tributo di vite umane, denaro, energia, derrate alimentari e tecnologia militare, risorse cruciali per un paese isolato e sottoposto a sanzioni

Russi e nordcoreani hanno inaugurato assieme, tra fuochi d’artificio, sorvoli di caccia e messe in scena di combattimenti corpo a corpo, il memoriale di Pyongyang dedicato ai soldati nordcoreani morti combattendo contro gli ucraini, un simbolo che per il regime è molto più di un semplice luogo del ricordo. Kim Jong-un ha inteso infatti rappresentarvi battaglie sanguinose e sacrifici estremi: una narrazione eroica per consolidare il potere dinastico dei Kim, con tanto di militare che sceglie di t

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Michelangelo Cocco
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Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.