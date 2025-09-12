Il presidente Donald Trump ha annunciato in diretta tv che il presunto killer dell’attivista ultraconservatore sarebbe in mano alle autorità. L’uomo sarebbe stato consegnato da qualcuno a lui molto vicino

«Penso, con un alto grado di certezza, che lo abbiamo preso». È sempre il presidente, Donald Trump, a dare in anteprima gli aggiornamenti fondamentali sul caso di Charlie Kirk, l’attivista conservatore barbaramente ucciso mercoledì in un campus dello Utah.

«L'ho appreso 5 minuti fa» ha detto il presidente, «una persona che sembra davvero essere il sospettato è in custodia. È stato consegnato da qualcuno molto vicino a lui». Verso le 15 le autorità faranno una conferenza stampa per gli aggiornamenti sula situazione, ma stando alle parole del presidente la caccia all’uomo si è conclusa. Una persona «vicina al sospettato lo ha localizzato», ha detto Trump. Da ieri le autorità hanno pubblicato fotografie e poi video raccolti dalle telecamere nel campus per arrivare all’identificazione dello sparatore.

«Spero che venga condannato a morte» ha continuato dopo aver annunciato l'arresto. «Kirk era un'ottima persona e non meritava questo» ha aggiunto Trump.

Notizia in aggiornamento

© Riproduzione riservata