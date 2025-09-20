il ruolo determinante di oracle di larry ellison

La cancel culture di Trump, ecco come agisce la censura Maga

Mattia Ferraresi
20 settembre 2025 • 19:30

Una vittima collaterale dell’omicidio di Kirk è l’impegno della destra per la libertà di espressione. Il controllo di idee e linguaggio avviene con un’alleanza di investimenti pubblici, authority e aziende

Negli Stati Uniti si è capovolto il vocabolario della libertà di espressione. La destra che per anni ha denunciato la polizie del pensiero e le derive censorie dell’egemonia woke, oggi agisce usando apertamente tutti gli strumenti del potere per ridisegnare i confini del dicibile: pressioni sui broadcaster, campagne coordinate, segnalazioni a raffica alle autorità di vigilanza, minacce di inchieste e di tagli di fondi (ieri Donald Trump se l’è presa con David Letterman definendolo «un perdente»)

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)