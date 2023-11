La Cop28 è partita a Dubai con i primi finanziamenti al fondo sui danni e le perdite da crisi climatica: è una vittoria dei movimenti per la giustizia climatica, ma anche un successo diplomatico importante del presidente petroliere di Cop28 Sultan Al Jaber, che ha fatto una donazione da 100 milioni di dollari e coinvolto Germania, Giappone, Usa e Regno Unito.

Il petroliere sa fare bene il mestiere di politico. Non c’era mai stata una giornata inaugurale così elettrica a una conferenza dell’Onu sui cambiamenti climatici e il merito è tutto di Sultan al Jaber, impegnato nel triplo problematico ruolo di presidente della Cop28 di Dubai partita ieri, di inviato per il clima degli Emirati e di amministratore delegato dell'azienda petrolifera di stato.

Di solito il primo giorno di una Cop è il più vuoto, serve ai delegati ad accreditarsi, acclimatarsi, lamentarsi delle file e dei costi esorbitanti dei panini e aspettare l’arrivo dei capi di stato e di governo, che oggi e domani parlano nell’assemblea plenaria.

Al Jaber invece ha fatto valere l'esperienza diplomatica accumulata in questi anni, sapeva di aver bisogno di qualcosa di grande prima dell'arrivo dei leader mondiali, per invertire il racconto di questa come la «Cop dei petrolieri» e il fuoco d'artificio è arrivato.

Dopo trent'anni di attesa, la comunità mondiale ha attivato il fondo di risarcimenti per i danni e le perdite da crisi climatica. Il fondo loss and damage era stato istituito formalmente alla fine di Cop27 lo scorso anno in Egitto, ma era ancora un guscio vuoto, senza regole di funzionamento e senza soldi veri.

L'opinione generale era che ci sarebbero voluti anni per renderlo operativo, Al Jaber invece si è presentato della sua Cop con un bonifico da 100 milioni di dollari, ha spinto altri paesi importanti ad aderire (per ora Germania, Usa, Regno Unito, Giappone), e in un giorno ha sigillato un risultato che sembrava lontano diversi anni, perché le esigenze dei donatori e dei riceventi sembravano inconciliabili.

È stata una tela diplomatica tessuta per un anno di negoziati dietro le quinte, i paesi donatori hanno ottenuto che i fondi siano gestiti dalla Banca Mondiale, di cui si fidano, e che i versamenti siano volontari. Per i movimenti per la giustizia climatica è una vittoria enorme, quasi spiazzante, per gli Emirati è un cambio di narrazione dopo giorni di cattivi pensieri sull'evento internazionale più importante che abbiano mai organizzato.

Interrogativi

Sullo sfondo rimane la domanda su come un petrostato potrà agevolare un patto per l'uscita dall'utilizzo dei combustibili fossili in tempi compatibili con l'aggravarsi dell'emergenza climatica.

Ieri l'Organizzazione meteorologica mondiale ha usato l'attenzione per l'avvio di Cop28 per comunicare che il 2023 risulterà come anno più caldo da quando esistono le rilevazioni, +1,4°C.

Nel suo discorso inaugurale, Al Jaber è rimasto vago sul tema petrolio e gas, ha detto che ogni ipotesi è sul tavolo, compresa una menzione sul ruolo delle fonti fossili nel testo finale. È un'apertura generica, il giorno prima aveva riso delle accuse rivolte a lui di usare la Cop28 per stringere rapporti commerciali. «Né io né gli Emirati abbiamo bisogno della Cop per fare affari».

Oggi, durante il summit dei leader, verrà annunciata una dichiarazione sui sistemi alimentari a cui gli Emirati hanno lavorato molto (aderirà anche l'Italia).

Il testo prevede che i paesi, nei propri impegni climatici, includano anche l'agricoltura e l'uso del suolo. È un'evoluzione importante, è un modo per ricordare che i problemi climatici non sono solo energetici: per la prima volta a una Cop si discuterà dell'impatto sul clima di quello che mangiamo.

Avviare una discussione feroce su agro-ecologia contro allevamenti intensivi però è anche un'altra strategia per togliere pressione sulla richiesta di procedere in modo spedito verso la dismissione della principale causa dei cambiamenti climatici, cioè la combustione di carbone, gas e petrolio.

L’India

I segnali su questo fronte continuano a non essere incoraggianti. In assenza di Biden e Xi Jinping, il primo leader al mondo per emissioni di gas serra a COP28 sarà il presidente indiano Modi. L'India si presenta a Dubai mentre aggiunge altri 17 GW di centrali a carbone alla sue reti, il ritmo più alto negli ultimi anni. Il governo ha ribadito che «il carbone è e rimarrà centrale nei bisogni energetici dell'India».

È un modo per ricordare quanto sia complesso mettere d'accordo paesi così diversi. Le giornate di oggi e domani saranno le più politicamente intense, quelle delle dichiarazioni programmatiche, da domenica iniziano i negoziati veri e lo scontro di interessi, paure e prospettive.

A guidare la ricerca di un compromesso ci sarà sempre lui, il presidente petroliere, che ieri ha detto: «Sono stato a dodici Cop finora e non avevo mai sentito tutto questo ottimismo», con la faccia del giocatore di poker che ha ancora molte carte da mostrare e la voglia di usarle tutte.

