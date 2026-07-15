La disperazione di Trump. Minaccia la guerra totale perché non sa come uscirne

Il tycoon convoca Vance, Rubio e Hegseth nella Situation Room e minaccia di colpire ponti e centrali elettriche. E non esclude più neanche l'invasione di terra. «Colpiremo duro se Teheran non tratta». Al Congresso Usa i dem bloccano il budget per la difesa: «Questo conflitto è senza via d’uscita»
Dopo un altro giorno di attacchi e contrattacchi (il quarto consecutivo) Teheran e Washington continuano a ribollire nell'inerzia della spirale dell'escalation. Ma nella Situation Room della Casa Bianca si discute ormai di un altro tipo di guerra: quella su larga scala, dal perimetro e raggio d'azione sempre più ampio, quella della massima pressione. Mercoledì nella stanza dei bottoni c'erano i soliti, quelli che intonano meglio il coro trumpiano: il vicepresidente JD Vance, il segretario di Sta