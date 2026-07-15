La disperazione di Trump. Minaccia la guerra totale perché non sa come uscirne

Il tycoon convoca Vance, Rubio e Hegseth nella Situation Room e minaccia di colpire ponti e centrali elettriche. E non esclude più neanche l'invasione di terra. «Colpiremo duro se Teheran non tratta». Al Congresso Usa i dem bloccano il budget per la difesa: «Questo conflitto è senza via d’uscita»