La furia della Russia su reti elettriche e ferrovie ucraine

Raid sempre più duri su infrastrutture e collegamenti. Il capo del Cremlino minaccia: «Qualsiasi obiettivo militare è legittimo. Anche britannico»

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Ovunque. Fino a Kiev, di certo fino a Sloviansk che, ha assicurato, presto tornerà in mano russa. Forse perfino fino a Londra: la Russia può colpire e colpirà ovunque. «Posso confermare ancora una volta: qualsiasi struttura militare in Ucraina è nostro obiettivo legittimo. Britannica o qualunque». Il palco, al presidente russo, lo ha fornito il Kirghizistan: ha parlato ai microfoni del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, a Bishkek, per minacciare velatamente, silenziosam