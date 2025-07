Il messaggio dei gazawi al gruppo islamista: «Se volete parlare a nome dei cittadini di Gaza, accettate il cessate il fuoco». Da Washington e Tel Aviv arrivano spiragli, mentre l’Ue e Israele siglano un’intesa per l’aumento delle forniture di aiuti umanitari. In un raid su Deir al Balah sono morte 16 persone, tra cui dieci bambini e tre donne. Erano in fila per ricevere integratori alimentari. Netanyahu: «Ma un completo accordo con la milizia è impossibile»

«Gli ultimi raid su Gaza hanno colpito una struttura ospedaliera di Deir al Balah e hanno ammazzato 16 persone tra cui dieci bambini e tre donne. Erano in fila per ricevere integratori alimentari per i piccoli fortemente denutriti». A raccontarlo è Samira abu Walid, infermiera specializzata in neonatologia che era poco distante dal luogo dell’esplosione.

Ancora con i fischi nelle orecchie, la donna ha provato a soccorrere i feriti, ma a mano, senza neanche l’aiuto delle ambulanze. Tutti i veicoli che forniscono servizi umanitari a Gaza nord, infatti, sono fuori uso a causa della mancanza di pezzi di ricambio necessari per ripararli.

«Non sappiamo come fare», dice il nuovo capo della protezione civile Mahmoud Basel, nominato da poco, dopo che Ashraf Abu Nar è morto sotto le bombe insieme alla sua famiglia. «Anche nella zona centrale e al sud, ormai, quattro ambulanze su sei sono inutilizzabili, perché non riusciamo ad aggiustarle».

In mezzo a tanta disperazione, c’è un grido che diventa sempre più incalzante ogni ora che passa: quello dei gazawi che vogliono il cessate il fuoco. «La gente della Striscia chiede la tregua, non vuole altro che la tregua», racconta il giornalista Hassan Isdodi. «Lo stanno implorando da tempo, ma ora che sono in corso i negoziati stanno cercando di mandare ad Hamas un messaggio molto chiaro. Se state parlando davvero a nome del popolo di Gaza, allora firmate l’accordo».

Cosa dice la milizia

Intanto, però, sembra che le trattative siano ancora in corso. «Israele è irremovibile nel mantenere il controllo di Rafah e sta intensificando la sua presenza militare in tutta la Striscia», ha fatto sapere l’ufficio stampa di Hamas. «Tel Aviv insiste, inoltre, nel mantenere l’attuale meccanismo di aiuti, che funge da trappola mortale, senza alcuna garanzia di porre fine al conflitto. Ciò che Netanyahu non è riuscito a ottenere in 22 mesi di guerra e di carestia non sarà realizzato al tavolo dei negoziati».

Le parole del gruppo islamista, dunque, sembrano non far presagire nulla di buono, e lo stesso Benjamin Netanyahu – parlando a Washington con le famiglie degli ostaggi – ha detto che «è impossibile raggiungere un accordo completo» con il gruppo islamista. «Non permetterò ad Hamas di rimanere nella Striscia», ha aggiunto il premier, «non cederò su questa questione e mi assicurerò che tutti se ne vadano. Ma siamo sulla buona strada».

Sembra, nonostante tutto, che trapeli un cauto ottimismo sul fatto che nelle prossime 24/48 ore si possa giungere a un accordo. Anche il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, ieri, ha detto di essere fiducioso, questa volta.

«Se si raggiunge un cessate il fuoco temporaneo, negozieremo per un cessate il fuoco permanente», ha detto. E per Gaza sarebbe la svolta, soprattutto dal momento che ieri anche l’Unione europea e Israele hanno siglato un accordo che prevede l’aumento delle forniture di aiuti umanitari per la Striscia.

«Abbiamo definito misure significative per migliorare la situazione a Gaza», ha spiegato l’alta rappresentante dell’Ue per gli affari esteri Kaja Kallas. «L’accordo permetterà la riapertura dei valichi che finora sono stati chiusi – così ancora Kallas – ma prevedremo anche l’apertura di nuove rotte, sia nel nord che nel sud di Gaza».

Secondo il progetto dell’Ue, dovrebbero iniziare presto anche i lavori per il ripristino dell’elettricità all’impianto di desalinizzazione, così da risolvere il problema idrico che, con il caldo, diventa sempre più stringente.

I piani sono incoraggianti, ma di concreto al momento non c’è nulla, neanche per quel che riguarda la firma per il cessate il fuoco. «Ogni volta che si discute di una tregua, iniziamo a sperare in una specie di futuro e nelle nostre conversazioni compaiono termini ottimistici – racconta Tareq Abu Halima, 25 anni – Poi, però, arriva la doccia fredda. Quindi, stavolta non ci vogliamo nemmeno pensare. Sanno tutti che vogliamo la tregua, ma non ci confidiamo».

C’è, invece, chi crede che questa sia davvero la volta buona. «Ho promesso alle mie figlie che la prima cosa che faremo dopo la tregua sarà andare al mare per goderci una giornata felice, senza la paura di missili insidiosi», dice Dina Ashraf, 30 anni. «Ma non credo cambierà molto. Ci vorranno anni per ricostruire e tornare alla situazione precedente, eppure, è tutto ciò che sogniamo: vivere in pace, senza la paura dei missili, delle bombe e dei cecchini».

Il dramma degli aiuti

Sperare fa bene, dicono in queste ore a Gaza, sebbene la situazione sul campo sia difficile e confusa. Mentre ieri ancora 16 persone sono morte mentre cercavano di recuperare qualcosa da mangiare, mercoledì notte la Gaza Humanitarian Foundation ha fatto sapere che sta cambiando le sue procedure di consegna del cibo. «Dicono di aver preso contatti con i capi clan e che dovranno essere loro a provvedere alla distribuzione nelle rispettive zone, anche se, in verità, nessuno sa nulla.

Secondo quanto abbiamo capito – dice ancora il giornalista Isdodi – i capi clan dovranno contattare la Ghf, non si sa come né dove, chiedere di diventare un “distributore” e solo dopo che saranno stati vagliati e approvati potranno iniziare il “lavoro”. Ma è un sistema folle che scarica sulla popolazione la responsabilità di eventuali attacchi, uccisioni o saccheggi».

In effetti, sembra davvero una manovra per lasciare da un lato campo libero alla milizia di Abu Shabab, appoggiata dall’Idf, e dall’altro per non ricevere più accuse dalla comunità internazionale per i massacri dei gazawi in fila per il pane. «Se succederà qualcosa, sarà colpa nostra, non loro» – dicono i reporter Hassan Isdodi e Noor Shirzada – Peccato, però, che ad ammazzare saranno i miliziani armati da Israele».

