La grande crisi del “modello Qatar”: il mediatore globale azzoppato dai raid

Gli attacchi iraniani – scatenati in rappresaglia a quelli israeliani contro le infrastrutture petrolifere di South Pars– hanno distrutto il 17 per cento della capacità produttiva ed esportativa di gnl del paese, la perdita stimata è di 20 miliardi di dollari annuali. Ma va in tilt anche il suo ruolo di mediatore globale

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Gli attacchi iraniani – scatenati in rappresaglia contro quelli israeliani sulle infrastrutture petrolifere di South Pars – hanno distrutto il 17 per cento della capacità produttiva ed esportativa di gas naturale liquefatto del Qatar. Per riparare gli impianti e giacimenti di Ras Laffan ci vorranno dai tre ai cinque anni: lo dice la statale QatarEnergy, che aveva già sospeso le operazioni dopo i primi giorni di guerra, dopo il primo volo dei droni. Ras Laffan, la gemma energetica qatariota, ha s