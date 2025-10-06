La guerra “elettrica” tra Putin e Zelensky. L’Ucraina lascia al buio 40mila russi

true false

Almeno 40mila persone sono rimaste senza luce nella città russa di Belgorod, vicino al confine ucraino, dove droni di Kiev hanno colpito centrali e sottostazioni elettriche, uccidendo due persone. Situazione speculare nel Donbass ucraino, dove bombe e missili russi hanno lasciato senza corrente le cittadine di Druzhkivka e Kostiantynivka e alcuni quartieri di Kramatorsk, la “capitale” della regione ancora in mano ai soldati di Kiev. Verso il buio Con l’avvicinarsi dell’inverno, per milioni di