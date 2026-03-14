La lezione di Ateniesi e Persiani, l’Iran senza regime è puro caos

Ciò che distingue il conflitto è soprattutto la mancanza di un obiettivo chiaro o realizzabile. Mentre il costo del petrolio è aumentato del 29 per cento, la reazione di Teheran sta minando le certezze di Washington, a cominciare dalla prospettive del regime change. E pure i paesi del Golfo hanno più da perdere che da guadagnare da questo conflitto. Di sicuro, Trump dovrà ridimensionare le proprie aspettative