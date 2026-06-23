La maledizione Brexit. Quattro premier bruciati (e Pil in caduta libera)

Dieci anni fa l’uscita del Regno Unito dall’Ue: secondo il 57 per cento dei cittadini britannici è stato un errore. E non è un caso se in un decennio sono caduti sei premier, quattro negli ultimi quattro anni. In più l’addio all’Unione è costato a Londra fino ad 8 punti percentuali di Pil. In tutto questo, il grande paradosso è Farage: proprio l’uomo che più di chiunque altro sponsorizzò la Brexit oggi è popolare come non mai