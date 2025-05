La Knesset sta approvando una serie di leggi che spianano la strada all’annessione per via amministrativa del 60 per cento del West Bank. In pratica il governo israeliano lancia una sorta di offensiva burocratica contro i 200mila palestinesi che vivono nella cosiddetta Area C, per spossessarli delle loro proprietà. Intanto gli europei per la prima volta parlano di «azioni concrete» se non si fermerà l’offensiva

Per la prima volta dall’inizio della guerra di Gaza tre grandi paesi occidentali (Francia, Gran Bretagna, Canada) hanno minacciato Israele di «azioni concrete» se non fermerà la sua offensiva.

Invece Roma e altri europei preferiscono attenersi al rituale solito: mettere in scena un educato sgomento mediante esternazioni che vanno bene per i telegiornali, ma essendo prive di conseguenze pratiche non frenano il governo Netanyahu.

E non frenandolo, lo assecondano. Ciò che adesso pare angosciarci è «la situazione umanitaria», definita «ingiustificabile» da Giorgia Meloni. Che tuttavia ammonisce: non bisogna dimenticare che «c’era un disegno alla base dei disumani attacchi di Hamas».

Il problema di questa posizione è che omette di spiegare qual sia il disegno della destra israeliana.

Non può essere quello dichiarato, salvare gli ostaggi e distruggere Hamas, essendo ormai chiaro che la guerra ha dato un formidabile impulso al reclutamento di ragazzi e ragazzini nell’organizzazione palestinese: Hamas ha perso comandanti e missili, ma dispone (stime israeliane) dello stesso numero di miliziani che aveva un anno e mezzo fa.

Quanto agli ostaggi, è altrettanto evidente che Hamas non li libererà senza contropartite, e li scannerà qualora quei soldati fossero sul punto di liberarli. Dunque qual è il vero disegno di Israele?

Spianare la strada

Una risposta a questa domanda la offre la Knesset in questi giorni, approvando una serie di leggi e leggine che, lette nel loro complesso, spianano la strada all’annessione per via amministrativa del 60 per cento del West Bank, ossia la Cisgiordania.

In sostanza il governo Netanyahu lancia una sorta di offensiva burocratica contro i 200mila palestinesi che vivono nella cosiddetta Area C, per spossessarli delle loro proprietà o costringerli a svenderle. Alle scorribande dei coloni protetti dall’’esercito si affiancherà uno stuolo di impiegati, magistrati e periti, incaricati di chiudere la partita.

Sarà l’atto finale di un espansionismo per così dire “democratico”, a norma di legge. Il quotidiano centrista Yedioth Aronot le illustra in un articolo opportunamente intitolato “Come Israele sta muovendo quietamente verso l’annessione de facto del West Bank”.

Tra gli interventi legislativi previsti, i principali mirano a trasferire alle autorità israeliane catasto, perizie e sovrintendenze archeologiche, attualmente in carico all’Autorità palestinese; a riclassificare aree del West Bank come "terra di stato (israeliano)”, scippandole ai proprietari con il pretesto di vaghezze nel titolo di proprietà in origine giordano; a connettere gli insediamenti dei coloni alla rete nazionale del gas; a ribattezzare il West Bank col nome biblico di “Giudea e Samaria”; a cancellare i limiti che attualmente frenano l’acquisto di proprietà palestinesi da parte di cittadini israeliani.

Gli effetti saranno presto visibili. Diventeranno legali gli avamposti che il movimento dei coloni e l’esercito hanno disseminato strategicamente per spezzare la continuità del territorio palestinese.

Altri insediamenti sorgeranno su terreni palestinesi riclassificati come terreni demaniali. E i 200mila palestinesi che vivono nell’Area C vedranno progressivamente svanire quel minimo di legalità che possono ancora opporre alle invasioni dei coloni.

La pressione perché emigrino crescerà. E le tensioni generate saranno occasione o pretesto per altri interventi militari sul genere di quelli occorsi a Jenin e Tulkarem, cittadine del West Bank (Area A, cioè formalmente sotto il controllo diretto dell’Autorità palestinese) “gazaficate” negli ultimi mesi mediante la distruzione delle reti idriche ed elettriche, oltre che di strade ed interi palazzi. Risultato: l’espulsione di 40mila abitanti.

Continuare la guerra di Gaza, oggi sotto occupazione per il 70 per cento, è l’altro versante della manovra a tenaglia israeliana, aggravata dalle sempre più feroci polemiche interne: martedì 20 maggio quella intorno al leader della sinistra Yair Golan, che non ha esitato di dire che oggi Israele «sta diventando uno Stato paria», che «uccide bambini per hobby».

Al contrario del West Bank, la Striscia non ha una grande importanza strategica per Israele. Ma se il governo Netanyahu richiamasse le truppe, Gaza diventerebbe la prima pietra di uno stato palestinese che avrebbe nel West Bank il suo centro di gravità. Invece continuare l’offensiva senza curarsi dei bambini “nemici” e degli ostaggi non solo conviene alla tenuta della maggioranza ma la sottrae alla scomoda alternativa: affrontare la rivolta dei coloni.

Gente armatissima e ben radicata tanto nei ministeri quanto nell’esercito. Insorgerebbero se il governo provasse ad intralciare il loro piano: prendersi la terra e cacciarne gli abitanti.

Quando poi il West Bank fosse stato spopolato si potrebbe procedere a recintare i palestinesi residui nell’arcipelago di Bantustan previsto dal piano elaborato dalla precedente amministrazione Trump. Privo di continuità territoriale, l’arcipelago sarebbe spacciato per "stato palestinese”: però uno stato privo di tutte le caratteristiche della statualità.

Quando l’amministrazione americana produsse questo progetto, definito “il furto del secolo” dall’Economist, il governo Conte, ministro degli Esteri Di Maio, espresse un giudizio cautamente positivo. Oggi però è più difficile attrarre estimatori tra gli europei, tutti in varia misura schifati dai massacri di Gaza, che avvengono anche nelle presunte safe areas, aree sicure, dove l’esercito israeliano convoglia la popolazione.

Probabilmente è schifata anche mamma Giorgia, che però non riesce a vedere il disegno che la Knesset si appresta a rendere più chiaro.

La miopia della premier appartiene ad una nostra tradizione, era già conclamata quando l’intera stampa (unica eccezione, il Manifesto) decise di ignorare i documentatissimi rapporti dell’israeliana B’tsalem e dell’americana Human Right Watch sull’Apartheid nel West Bank, cui il New York Times diede grande rilievo. Più di recente l’editorialista unico della stampa pentastellata ammoniva severo che «chi sproloquia di pulizia etnica, apartheid… dovrebbe farci la grazia di un po’ di pulizia linguistica, cioè mentale». Negli ultimi mesi la sporcizia ha lordato il lessico dei partiti e dei giornali, "pulizia etnica” non è più dizione proibita e la formula “Israele, unica democrazia del Medio Oriente” è in disuso.

Ma resta la miopia: il disegno israeliano non viene colto, se non da una parte della sinistra. Però in una vicenda che traccia in Europa confini etici prima ancora che politici, è anche evidente il disagio di galantuomini della destra e del centro. Vi sarebbe spazio per organizzare una reazione all’agonia dei Territori occupati meno blanda di quella espressa da Meloni e meno sterile dei cortei con rituali schiamazzi contro “i sionisti”.

Tutto il resto – inclusa la posizione italiana ed araba favorevole ai due stati – in assenza di qualsiasi tentativo di sventare l’annessione è solo una simulazione per ammansire le opinioni pubbliche.

Anche Israele è in pericolo

Non si tratta di salvare soltanto i palestinesi ma anche gli israeliani. Le leggi con le quali il governo Netanyahu intende realizzare nel West Bank «una rivoluzione de facto della sovranità» (così il ministro delle Finanze, Smotrich), trasparente eufemismo per dire “annessione”, mettono in pericolo anche Israele, prevede Yohannan Tzoreff, ricercatore dell’israeliano National Security Studies.

La condanneranno ad un conflitto permanente con i palestinesi e con le opinioni pubbliche arabe. E comprimeranno ulteriormente lo spazio preziosissimo nel quale israeliani e palestinesi di buona volontà interagiscono (si veda in proposito l’arabo-israeliano No Other Land, recente Oscar: ecco un documentario che le tv italiane farebbero bene a trasmettere). Lo spazio della speranza.

