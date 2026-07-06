La marea umana per Khamenei: un messaggio al mondo intero

Folle sterminate hanno accompagnato il feretro della guida suprema per le vie di Teheran. Un’indubbia prova di forza del regime, rivolta soprattutto agli Usa. Ma anche ai nemici interni

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Nel giorno della processione funebre a Teheran, il feretro di Ali Khamenei percorre le strade della capitale tra sterminate ali di folla. Le bandiere rosse alzate lungo il percorso, che nel cromatismo politico e religioso del rito prevalgono sul vessillo nero del lutto e su quello tricolore della Repubblica Islamica, ricordano che la defunta guida è, innanzitutto, un «martire», sacrificatosi per «difendere la fede». Morte che esige «vendetta», secondo le parole rimbalzate in questi giorni dal pa