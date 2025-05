Pressioni su Mosca per incontrare gli ucraini con la mediazione del papa, ma il leader russo non si fida del papa americano. La Casa Bianca cerca una via di fuga dalla crisi ucraina ed esclude nuove sanzioni

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato con un videomessaggio la creazione di una nuova «zona cuscinetto» lungo il confine tra Russia e Ucraina. Putin non ha specificato dove sarà creata questa zona, ma il messaggio viene messo in relazione con le recenti minacce rivolte alla regione ucraina di Sumy, dove le truppe russe stanno attaccando con crescente intensità ormai da settimane.

Nel frattempo, sta iniziando a diventare un caso diplomatico il ruolo del Vaticano nelle trattative di pace tra Russia e Ucraina. Ieri il Wall Street Journal ha scritto che le delegazioni ucraine e americane sono pronti a incontrare gli omologhi russi all’ombra di San Pietro nella seconda metà di giugno. Il presidente finlandese, Alexander Stubb, ha detto che colloqui potrebbero iniziare già la prossima settimana.

Il Cremlino però, ieri ha smentito di nuovo qualsiasi incontro, come già aveva fatto giovedì 22, dopo che l’idea di colloqui mediati dalla Santa Sede era stata lanciata dal presidente americano, Donald Trump, dopo la tua telefonata di domenica con il leader russo Vladimir Putin.

Il ruolo di Leone

Il nuovo pontefice, Leone XIV, ha dimostrato un grande interesse nei confronti della crisi ucraina e in pochi giorni di pontificato a già ottenuto diversi risultati, facilitando ad esempio un incontro tra Zelensky e il vicepresidente americano, JD Vance, e trasformando il Vaticano come uno dei teatri diplomatici più interessanti.

Apprezzamenti per il ruolo della Santa Sede sono arrivati anche dal cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in visita in Lituania, che, con notevole tatto diplomatico, ha lodato «sforzi della presidente del consiglio italiana per coinvolgere il papa», ma è anche tornato a definire la Russia «una minaccia per l’Europa, per tutti noi, è per questo che ci stiamo difendendo».

Parole arrivate non a caso dalla Lituania, dove il cancelliere ha presenziato all'insediamento di una brigata corazzata tedesca destinata a rafforzare il fianco est della Nato. Questo mentre Giorgia Meloni giovedì in serata è tornata a parlare della «preziosa disponibilità del Vaticano».

Interlocuzioni su dove tenere il prossimo incontro tra russi e ucraini sono certamente in corso, dopo che a Istanbul, sabato scorso, le due delegazioni si sono impegnate a incontrarsi di nuovo.

E il Vaticano, insieme ad Istanbul e la Svizzera, è stato certamente considerato come un possibile teatro. Ma è proprio il Cremlino a sembrare più freddo nei confronti della mediazione pontificia. Dietro questa sfiducia c’è probabilmente il timore sulla possibile parzialità di un papa americano e in buoni rapporti con Washington e che tra i suoi primi atti ha riavvicinato la diplomazia pontificia a Kiev. Putin ha dimostrato più volte la sua preferenza per Turchia e paesi del Golfo, come scenari per gli incontri diplomatici.

L’unica certezza, al momento, è che russi e ucraini stanno conducendo negoziazioni “tecniche” per lo scambio di prigionieri mille per mille, concordato ad Istanbul sabato scorso. Ne ha parlato Zelensky, che ha datto che il team ucraino è guidato dal ministro della Difesa, Rustem Umerov, lo stesso che conduceva i colloqui a Istanbul. Il Cremlino ha confermato il suo interesse per un rapido scambio, dicendo che si tratta di un “lavoro intenso”.

La fuga di Donald

Se il Vaticano cresce in centralità è anche perché gli Stati Uniti sembrano sempre più in cerca di una via di uscita dalla crisi ucraina. Finiti i tempo della “pace in 24 ore” e tramontati anche quelli del “accordo in cento giorni”, ora Trump sembra sempre più convinto che la sua mediazione sia destinata a fallire e quindi sembra in cerca di una strada per minimizzare i danni.

Secondo il Wall Street Journal, nel riepilogare il contenuto della telefonata con Putin agli alleati europei, Trump avrebbe detto chiaro e tondo che il leader russo al momento non è interessato alla pace poiché ritiene di star vincendo la guerra.

Allo stesso tempo, ha detto di non essere interessato a imporre nuove sanzioni alla Russia, lasciando perplessi i leader europei.

Il problema è che anche ritirarsi dalla crisi non è semplice. La guerra non scomparirà se Trump smetterà di occuparsene e fino a che i combattimenti proseguiranno sarà difficile mettere in atto la normalizzazione economica che tanto desidera.

Nel frattempo, una maggioranza dell’opinione pubblica americana rimane saldamente dalla parte dell’Ucraina e così i suoi rappresentati eletti.

Proprio giovedì, 80 senatori americani su 100 hanno firmato una proposta bipartisan di inasprimento delle sanzioni. Il leader del Senato, John Thune, ha detto di voler aspettare le decisioni della Casa Bianca prima di metterla al voto, ma si tratta comunque di un segnale che dalla situazione in cui Trump si è infilato non è facile uscire in nessun modo

Offensiva russa

Il ministero della Difesa russa ha annunciato la conquista di diversi villaggi situati a nord della strategica statale E50, che collega Pokrovsk e Kostyantyvka, le due roccaforti ucraine al centro degli ultimi attacchi russi. La strada è stata per gli ultimi mesi la principale linea di difesa ucraina e le conseguenze di uno sfondamento russo potrebbero avere gravi conseguenze per le truppe di Kiev. Se confermata, si tratterebbe della prima vittoria significativa nell’offensiva primaverile del Cremlino.

