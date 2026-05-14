La missione iraniana dai Brics. «Uniti contro la prepotenza Usa»

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I ministri degli Esteri dei Brics al summit di Nuova Delhi, Trump e Xi a Pechino, i pasdaran a Teheran e i repubblicani a Washington: tutti loro, ieri, senza eccezioni, avevano al centro delle loro conversazioni, dei loro allarmi e calcoli geopolitici, una sola questione. Lo Stretto di Hormuz e la sua riapertura. Sul palco indiano che ha ospitato la riunione dei capi delle diplomazie Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Egitto, Iran, Etiopia ed Emirati Arabi) ieri l’Iran – nella perso