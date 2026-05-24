La nuova rotta tra Iran e Russia: è il Mar Caspio la via segreta

Negli ultimi mesi Mosca usa il più grande bacino d’acqua chiuso al mondo per mandare grano a Teheran. «L’ipotesi prevalente è che i due paesi lo utilizzino per trasferire varie merci soggette a sanzioni», spiega l’analista Adriens. Gli Usa non lo possono bloccare, ma l’Ucraina ha sferrato attacchi

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Un tratto marittimo e navigabile più grande della Germania, che gli Stati Uniti non possono bloccare, dove nessuna nave militare statunitense può arrivare, e che collega direttamente via mare Russia e Iran. Il Mar Caspio è il più grande bacino d’acqua chiuso al mondo, cruciale ai tempi della Guerra fredda e che conserva ancora oggi intatta la sua valenza strategica. Se infatti a Hormuz il presidente Usa Donald Trump può minacciare l’invio di portaerei, incursori e forze speciali per forzare Tehe