Secondo i risultati preliminari pubblicati dalla Commissione elettorale, il 65 per cento dei neozelandesi ha votato “sì” al referendum che proponeva la legalizzazione dell’eutanasia. Il governo ha tempo fino a ottobre 2021 per implementare la legge che si applicherà solo ai malati terminali dopo l’approvazione di due medici. Il 53,1 per cento cittadini della Nuova Zelanda ha invece bocciato la legalizzazione dell’uso ricreativo della cannabis. Entrambe le proposte di legge erano supportate dalla premier laburista, Jacinda Ardern, che è stata riconfermata il 17 ottobre alla guida del paese con il 49 per cento dei voti. I risultati finali saranno pubblicati delle due consultazioni saranno pubblicati il 6 novembre.

