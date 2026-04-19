Il conflitto dimenticato

La pace in Sudan è lontana, ma il mondo è indifferente

Luca Attanasio
19 aprile 2026 • 19:00

Il paese africano taglia il triste traguardo del terzo anno consecutivo di conflitto ed entra nel quarto ma nessuno sembra allarmato da questa crisi epocale senza pari, molto peggiore di altre che guadagnano costantemente le prime pagine dei quotidiani

L’Onu, per bocca di sue agenzie come l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), o l’Unhcr, continua da ormai un anno e mezzo a ripetere che in Sudan si sta consumando la crisi umanitaria più grave al mondo. I morti hanno superato la cifra di 120 mila; quasi 34 milioni di persone – oltre i due terzi della popolazione – hanno disperato bisogno di aiuti umanitari, mentre sono 9,3 milioni gli sfollati interni e 4,5 quelli approdati nei paesi

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Luca Attanasio
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Giornalista, scrittore, collabora con La Stampa, Atlante  (Treccani), Confronti, Agenzia Fides. Esperto di fenomeni migratori, geopolitica, Paesi dell’area Mena e Africa Subsahariana; Vaticanismo. Ha pubblicato vari testi, tra gli ultimi Se questa è una donna, Robin Edizioni, 2014; Libera Resistenza, Mincione Edizioni, marzo 2017;  Il Bagaglio. Storie e numeri del fenomeno dei migranti minori non accompagnati (seconda edizione con contributo di Roberto Saviano), Albeggi Edizioni, settembre 2018. La sua pagina:lucaattanasio.com