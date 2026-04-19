La pace in Sudan è lontana, ma il mondo è indifferente

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L’Onu, per bocca di sue agenzie come l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), o l’Unhcr, continua da ormai un anno e mezzo a ripetere che in Sudan si sta consumando la crisi umanitaria più grave al mondo. I morti hanno superato la cifra di 120 mila; quasi 34 milioni di persone – oltre i due terzi della popolazione – hanno disperato bisogno di aiuti umanitari, mentre sono 9,3 milioni gli sfollati interni e 4,5 quelli approdati nei paesi