Le afghane chiedono a volto scoperto che i loro diritti continuino a essere garantiti. In un video che ha fatto il giro del web, le donne alzano cartelli, che mostrano anche ai Talebani

«Le donne afghane esistono», «Sostenete la nostra voce», «Non fateci sparire». Con questi slogan alcune attiviste afghane hanno manifestato per le strade di Kabul per chiedere di continuare a essere coinvolte nella vita pubblica. La protesta è stata ripresa dal corrispondente di Al Jazeera in Afghanistan, Hameed Mohd Shah.

Sono state soprannominate donne coraggio per aver organizzato una contestazione a volto scoperto. I Talebani non vengono nominati, ma nel video si vede il loro arrivo. Scendono da un pick up e ordinano alle donne di andarsene.

È difficile dire che ne sarà dei diritti delle donne sotto l’Emirato islamico. I Talebani nella conferenza stampa del 17 agosto hanno usato toni moderati e promesso di garantire i diritti di tutti, sotto la Sharia. Ma molte donne temono che i loro diritti e il loro ruolo sociale vengano cancellati.

