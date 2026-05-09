La promessa di Hezbollah: «L’unica carta che rimane al Libano è la resistenza»

Parla l’ex ministro, membro del partito di Dio sin dalla fondazione: «Gli Usa sono i veri leader di Israele, Trump e Netanyahu sono uguali: due terroristi e due bugiardi». «L’Iran? Noi abbiamo i nostri obiettivi, Teheran ci aiuta a raggiungerli. Noi terroristi? Chiamavano anche De Gaulle così quando combatteva i nazisti». Intanto continua fuoco incrociato nel sud del paese

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«I nostri obiettivi sono sempre gli stessi: la fine dell’aggressione e dell’occupazione di Israele in Libano, il rilascio dei prigionieri e la ricostruzione del paese. Sono obiettivi nazionali, non di Hezbollah. Contestiamo il governo sul come ha deciso di raggiungere questi obiettivi: i colloqui diretti con Israele significano legittimarlo. Di fatto, qual è l’unica carta che il Libano può giocarsi se non la resistenza?». Hussein Al Hajj Hassan, ex ministro di Hezbollah e membro del Loyalty to t