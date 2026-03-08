La scelta degli ayatollah: «Il nome di Khamenei continuerà a guidarci»

true false

Presto su Teheran si allungheranno l’ombra e il pugno di un nuovo leader. L'Assemblea degli Esperti iranianaforse avrebbe scelto il successore di Khamenei: sarà Khamenei. O almeno così pare. «Il nome di Khamenei come Guida Suprema dell'Iran continuerà»: così dice un membro del suddetto Consiglio, Hosseinali Eshkevari, precisando che il nome del successore di Ali Khamenei sarà annunciato ufficialmente «in breve tempo». Anche se la formulazione di Eshkevari appare ancora un po’ vaga, quel che dico