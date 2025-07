All’apparire dell’idea dell’America Party di Elon Musk molti autorevoli commentatori hanno spiegato che l’iniziativa è destinata a fallire, perché il sistema americano è strutturato attorno a due grandi fazioni ed è regolato da norme maggioritarie, perciò respinge i terzi partiti. Perfino quelli finanziati dall’uomo più ricco del mondo, uno che ha versato senza battere ciglio 250 milioni di dollari alla campagna elettorale di Donald Trump, del quale è stato il maggiore sponsor e il più terribile avversario, tutto in meno di dodici mesi.

Anche lo stesso Trump, che con i partiti minori ha trafficato a lungo, è convinto che siano utili «soltanto per la creazione della completa e totale distruzione e caos», come dimostrano i democratici lacerati dalla corrente radicale, mentre i repubblicani sono «una macchina consolidata che ha appena passato la riforma più importante in quest’ambito nella storia del nostro paese».

Musk ha risposto sarcasticamente, buttandola sulla potenziale capacità di influenza di un partito nato da un sondaggio su X: «Che cos’è il social Truth? Non ne ho mai sentito parlare».

In effetti, X ha fatto qualcosa come 680 milioni di visite nel mese di giugno, contro i 39 milioni della piattaforma fondata dal presidente, ma al di là della grandezza dei megafoni social a disposizione degli avversari, che non garantisce nulla sui risultati elettorali, forse conviene ricordare quello che diceva il grande politologo Richard Hofstadter dei terzi partiti: sono come le api, una volta che hanno punto, muoiono.

Con questa immagine, Hofstadter voleva sottolineare non tanto la caducità delle formazioni minori, ma la loro capacità di far penetrare il pungiglione nei corpi enormi dei partiti tradizionali, costringendoli a cambiare. Il piccolo partito muore come formazione autonoma e la sua scomparsa è in realtà la sua vittoria, perché continua a vivere in un altro organismo, costringendolo a modificare identità politica, agenda e priorità.

Wallace e Perot

Nel corso del Novecento nessuno dei partiti minori è riuscito ad avvicinarsi a una qualche vittoria a livello nazionale, ma talvolta hanno influenzato in modo significativo le campagne, spaccando il fronte di un partito. Nel 1912 il Progressive Party di Teddy Roosevelt ha diviso i conservatori e dalla separazione è emersa la vittoria del democratico Woodrow Wilson.

Il governatore segregazionista George Wallace nel 1968 ha conquistato cinque stati con il suo American Independent Party, segnando la migliore performance elettorale di sempre, mentre il miliardario texano Ross Perot nel 1992 ha sfiorato il 19 per cento nel voto popolare, ma senza conquistare nessuno stato nel collegio elettorale, che è l’unica cosa che conta.

Wallace e Perot sono morti politicamente, ma hanno lasciato il loro pungiglione nei grandi partiti. Entrambi questi candidati populisti hanno influenzato profondamente lo scenario politico: il crasso nazionalismo a sfondo razzista di Wallace, ad esempio, ha influenzato la destra di Pat Buchanan, politico dell’era nixoniana che con la sua avversione per la politica estera aggressiva, le fissazioni antiglobaliste, l’afflato nazionalista e le ricette protezioniste è stato il grande precursore di Donald Trump.

Nel 2000 Buchanan è stato il candidato presidenziale del Reform Party, partito fondato da Perot con cui anche Trump è stato affiliato, e ha preso lo 0,4 per cento dei voti. La sconfitta totale era il preludio necessario per una vittoria futura sotto le insegne di un altro candidato. Ci sono voluti sedici anni per contare i voti, ma alla fine Buchanan ha vinto: lo ha fatto per mano di Trump, che ha preso il controllo del Gop e ne ha fatto un partito a sua immagine.

V come vendetta

Le spinte movimentiste cresciute attorno ai partiti tradizionali non hanno la forza per scardinare la struttura bipolare, ma hanno modificato profondamente il dibattito. Musk è politicamente un figlio del verbo libertario del Tea Party, forza emersa negli anni della presidenza Obama, mentre il populismo anti intellettuale, complottista e liberal di Robert Kennedy Jr. è stato assorbito dal Gop.

A sinistra la candidatura di Bernie Sanders come indipendente alle presidenziali ha aperto una vivace fase di conflitto interno nel mondo dei democratici, imprimendo un cambiamento duraturo nel partito.

Al momento non si sa molto dell’eventuale programma e della strategia elettorale dell’America Party, partito per il quale Musk non ha al momento presentato una formale richiesta di costituzione.

Non si sa nemmeno se l’obiettivo sarà arrivare pronti alle prossime presidenziali o sostenere strategicamente alcuni candidati al Midterm per azzoppare il potere di Trump. Ma il tentativo velleitario di un multimiliardario in cerca di vendetta non può essere derubricato fra i capricci politici senza esito. Per giudicare il ruolo dei partiti minori bisogna guardare non l’ape che muore, ma il pungiglione che rimane.

