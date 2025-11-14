Mondo

La solitudine dei gazawi: «Hamas sta riprendendo il controllo della Striscia»

La tregua a Gaza sembra reggere
Bianca Senatore
14 novembre 2025 • 19:42

I miliziani hanno ricominciato a gestire la distribuzione dl cibo, a stabilire i prezzi e a imporre tasse. Intanto le piogge torrenziali che si sono abbattute sulla Striscia stanno devastando le tendopoli. La Russia presenta all’Onu una bozza di risoluzione alternativa a quella degli Usa

Un piccolo gancetto a uncino per tener chiusi i due lembi della tenda non riesce a reggere alle raffiche di vento e in pochi attimi anche quell’esile tetto sulla testa non lascia i suoi abitanti senza protezione. A Gaza è arrivata la pioggia. Dalle prime luci dell’alba di ieri, un acquazzone ha investito l’intera Striscia e in pochi attimi le tende si sono trasformate in stagni. «Come faccio a far dormire i miei figli qui?». Marja Abu Mohammed Alaa mostra il fondo della sua capanna completamente

Bianca Senatore

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.