La solitudine dei gazawi: «Hamas sta riprendendo il controllo della Striscia»

I miliziani hanno ricominciato a gestire la distribuzione dl cibo, a stabilire i prezzi e a imporre tasse. Intanto le piogge torrenziali che si sono abbattute sulla Striscia stanno devastando le tendopoli. La Russia presenta all’Onu una bozza di risoluzione alternativa a quella degli Usa

Un piccolo gancetto a uncino per tener chiusi i due lembi della tenda non riesce a reggere alle raffiche di vento e in pochi attimi anche quell’esile tetto sulla testa non lascia i suoi abitanti senza protezione. A Gaza è arrivata la pioggia. Dalle prime luci dell’alba di ieri, un acquazzone ha investito l’intera Striscia e in pochi attimi le tende si sono trasformate in stagni. «Come faccio a far dormire i miei figli qui?». Marja Abu Mohammed Alaa mostra il fondo della sua capanna completamente