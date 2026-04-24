bloccato l’acquisto degli aerei di ricognizione americani

«La Spagna via dalla Nato». Le picconate degli Usa contro l’Alleanza atlantica

Mariangela Paone
24 aprile 2026 • 19:39

Una comunicazione interna del Pentagono ipotizza ritorsioni contro gli «alleati difficili» tra cui la cacciata della Spagna dal patto atlantico. La replica di Sánchez: «Non sono preoccupato, consideriamo solo i documenti ufficiali». Le distanze crescono ogni giorno di più: bloccati gli acquisti degli aerei di ricognizione Usa

Una nuova breccia si è aperta sulla tenuta della Nato ma stavolta a causarla non è stata l'ennesima dichiarazione caustica del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Almeno non direttamente. A far alzare di nuovo la tensione tra le due sponde dell'Alleanza atlantica è stato il contenuto di un'email interna del Pentagono, pubblicato dalla Reuters, in cui si ipotizzano misure da adottare contro gli alleati definiti «difficili» e che non hanno appoggiato le operazioni militari statunitensi dop

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Mariangela Paone
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Mariangela Paone

Giornalista e scrittrice, dopo l'esperienza in un giornale locale calabrese si è specializzata a Roma in informazione internazionale, collaborando con varie testate. Nel 2008 si è trasferita in Spagna, dove ha lavorato per il quotidiano El País.