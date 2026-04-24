«La Spagna via dalla Nato». Le picconate degli Usa contro l’Alleanza atlantica

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Una nuova breccia si è aperta sulla tenuta della Nato ma stavolta a causarla non è stata l'ennesima dichiarazione caustica del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Almeno non direttamente. A far alzare di nuovo la tensione tra le due sponde dell'Alleanza atlantica è stato il contenuto di un'email interna del Pentagono, pubblicato dalla Reuters, in cui si ipotizzano misure da adottare contro gli alleati definiti «difficili» e che non hanno appoggiato le operazioni militari statunitensi dop