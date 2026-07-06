La strategia del silenzio. Meloni ignora Trump. Il governo è sotto shock

Da Palazzo Chigi nessun commento sul meme pubblicato dal presidente. Solo Tajani giura che le relazioni con gli Usa sono «forti e profonde»

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Quel che si temeva a Palazzo Chigi è accaduto: il presidente americano Donald Trump ha scelto la vigilia del vertice Nato per lanciare una nuova offensiva nei confronti di Giorgia Meloni, questa volta sotto forma di meme. Si vede Meloni che sorride a Trump, con la scritta: «Serve un ordine restrittivo». La notizia, rimbalzata nella notte di domenica, è stata accolta dalla presidente del Consiglio con un assordante silenzio: nessuna replica, nessun commento, nessuna nota ufficiale. Né della premi