Lo zar va nel Kursk a salutare le truppe. Cremlino freddo sui negoziati in Vaticano. Cnn: esecuzioni sommarie di prigionieri. Ucciso a Madrid un giurista ucraino

I negoziati tra Russia e Ucraina arrancano, con il presidente Usa, Donald Trump, sempre più pronto a mollare il suo ruolo di mediatore, e il Cremlino che cerca di sottrarsi alle ipotesi di negoziati in Vaticano, smentendo di aver ricevuto offerte dalla Santa Sede.

Con le prospettive di pace in panne, il fronte di guerra torna protagonista. Analisti e militari ucraini avvertono che con l’arrivo, in ritardo, del bel tempo l’offensiva di primavera russa è definitivamente ripartita.

La maggior parte degli attacchi è concentrata ancora una volta nel Donbass centrale, dove i russi puntano a tagliare i collegamenti tra le roccaforti ucraine di Pokrovsk e Kostyantynivka.

Vicino al confine

Anche il presidente russo, Vladimir Putin, dopo aver indossato l’abito del negoziatore è tornato a vestire quelli del conquistatore.

Mercoledì 21 maggio, ha visitato la regione russa di Kursk, a cento chilometri dal fronte, e ai sindaci della zona ha domandato di quanti chilometri le truppe russe dovrebbero spingersi all’interno dell’Ucraina per impedire nuove incursioni come quella dello scorso agosto, che hanno portato a sei mesi di occupazione parziale della regione.

«Dovremmo andare fino a Sumy», la città ucraina di 250mila abitanti che si trova a 30 chilometri oltre il confine, ha detto uno di loro. Putin ha approvato la proposta con una battuta.

Un simbolo chiarissimo quello di questo scambio, che mira a rappresentare la Russia come avviata verso un’inevitabile vittoria che solo una capitolazione completa di Kiev può evitare. Messaggi bellicosi che fanno eco a quelli dei negoziatori russi al vertice di Istanbul sabato scorso.

«Se non accetterete la perdita di quattro regioni oggi, la prossima volta ve ne chiederemo otto», avrebbe detto il capodelegazione, Vladimir Medinsky, secondo i media russi.

Il fronte

Ma per gli ucraini le condizioni avanzate fino a ora dai russi – ritiro da un’area grande due volte il Libano abitata da oltre un milione i persone – restano inaccettabili. Anche perché la situazione militare è ben lontana dall’essere disperata. Secondo gli analisti, nel mese di aprile le truppe russe avrebbero occupato circa 200 chilometri quadrati di territorio ucraino, lo stesso livello dell’estate 2024, superiore a quello degli ultimi mesi, ma ancora nettamente più basso del tasso di avanzata raggiunto alla fine dello scorso anno, quando alcuni iniziavano a temere una significativa breccia nelle linee di Kiev.

Questa nuova offensiva riguarda tutti settori che erano già stati presi di mira. A nord, i russi continuano a cercare di avanzare verso la città di Sumy, mentre gli ucraini sospettano futuri attacchi anche contro la vicina Kharkiv. A nordest prosegue l’offensiva contro Kupiansk e per arrivare al fiume Oskil, mentre l’area più delicata, come ormai da un anno a questa parte, resta il Donbass centrale, con lo snodo logistico di Pokrovsk.

Tra gli analisti sono in pochi a ritenere che questa nuova offensiva possa avere effetti decisivi.

«Al momento è difficile immaginare un collasso delle forze armate ucraine», aveva detto poche settimane fa il comandante americano delle truppe in Europa, Christopher G. Cavoli. Queste prime settimane di combattimenti non sembrano aver alterato questa percezione. Ma i difensori ucraini hanno ancora tutta l’estate di fronte e la situazione potrebbe cambiare in poche settimane.

E nei combattimenti di questi giorni sarebbe stato ucciso un secondo volontario italiano, dopo Antonio Omar Dridi, dichiarato scomparso a marzo, ma rimasto ucciso in azione secondo quanto riferito dai suoi commilitoni. Secondo l’ong russa Memorial, si tratterebbe del cagliaritano Manuel Mameli.

Esecuzioni di prigionieri

Il network americano Cnn dice di aver ottenuto delle intercettazioni audio che confermerebbero l’uccisione sommaria di un gruppo di prigionieri ucraini, avvenuta nella regione di Zaporizhzhia lo scorso novembre.

Il caso era esploso con la pubblicazione da parte degli ucraini di un video ripreso da un drone in cui veniva mostrata l’uccisione a sangue freddo di almeno due uomini in divisa militare ucraina.

Nella comunicazione intercettata si sente una voce, identificata con un ufficiale russo, ordinare a un soldato di identificare l’ufficiale tra un gruppo di prigionieri ucraini, e di uccidere gli altri. Cnn ha precisato di non poter confermare l’autenticità del messaggio.

Secondo gli investigatori delle Nazioni Unite, che hanno già denunciato esecuzioni simili in passato, ha detto che la registrazione appare realistica e probabilmente correlata al video dell’esecuzione dei due prigionieri ripreso dal drone ucraino in novembre. Sull’episodio sta indagando la Procura nazionale ucraina.

L’attentato

È stato ucciso a Madrid Andriy Portnov, influente consigliere legale dell’ex presidente ucraino deposto dalla rivoluzione del 2014, Viktor Yanukovych. Portnov è stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti alla scuola dove aveva appena accompagnato i suoi figli. Portnov, che era professore di diritto all’Università di Kiev, era considerato uno dei più abili e colti oppositori della rivoluzione di Maidan.

Tornato in Ucraina tre anni dopo la caduta di Yanukovych, era riuscito a far rimuovere molte delle sanzioni internazionali che lo avevano colpito e a difendersi in tribunale dall’accusa di tradimento.

A lungo amico e consigliere di Ilhor Kolomoisky, l’oligarca che ha lanciato la carriera politica di Zelensky e che attualmente è sotto processo, era fuggito in Spagna dopo aver lasciato l’Ucraina nelle prime settimane dell’invasione. Secondo la stampa ucraina, la sua fuga sarebbe stata favorito da un membro del gabinetto presidenziale, anche lui legato all’ex presidente Yanukovich.

