La vera gara tra Cina e Usa è sull’intelligenza artificiale

Grazie alla spinta del governo cinese, entro il 2030 il Dragone raggiungerà un tasso di penetrazione dell’Ia pari al 90%. Anche per questo ha ingaggiato con gli Usa un braccio di ferro sui microchip. Un problema che il vertice di Pechino non ha risolto

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Operativa 24 ore su 24, una fabbrica nella città cinese di Chengdu ha raddoppiato in poco tempo la capacità produttiva di componenti destinati ai caccia stealth nazionali. I media l’hanno ribattezzata «la fabbrica oscura» perché è progettata per operare con un consumo energetico ridotto e un intervento umano minimo o nullo. Il suo funzionamento si basa sull’intelligenza artificiale e su veicoli autonomi che gestiscono gran parte dei processi produttivi. Quella di Chengdu è solo una delle 43mila