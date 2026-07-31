L’accordo che non c’è. Hamas e Israele divise su ritiro e disarmo

L’intesa «storica» annunciata da Trump è impantanata prima di nascere. I miliziani non cederanno le armi finché l’Idf non parte. Per Ben-Gvir il piano è «inaccettabile». Gli analisti: «L’opinione pubblica israeliana è tenuta all’oscuro». Netanyahu? Tace

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L’ennesimo annuncio di Donald Trump di un accordo «storico» per la Striscia di Gaza è stato accolto con esitazione in Israele. Il roboante post su Truth pubblicato verso le 7:30 ora israeliana di venerdì, nel quale il presidente Usa ha annunciato un’intesa per il completo disarmo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati nella Striscia di Gaza, mezza giornata più tardi non aveva provocato una reazione pubblica da parte di Benjamin Netanyahu o di altre figure di primo piano. Una paralisi dovuta