L’accordo sullo Stretto costerà caro a Trump. L’Iran: «A noi il controllo»

Il Qatar afferma che le bozze di un potenziale accordo stanno circolando. Bessent: «Stiamo parlando con gli iraniani». Gli ayatollah stanno trattando con l’Oman per il controllo della navigazione. I mercati ci credono, il petrolio torna sotto gli 80 dollari a barile. Bloomberg: Teheran sta valutando di far partecipare gli europei alle operazioni di sminamento

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Tutto ruota sempre attorno al braccio d’acqua conteso. Tutto ruota intorno all’accordo degli accordi per Hormuz. Che ci sarà, è sempre più probabile, ma non se ne conosce ancora il prezzo preciso; solo una cosa è certa: sarà elevato. Che non ci siano colloqui diretti in corso tra Teheran e Washington lo dice perfino un alleato degli americani: il Qatar, che però asserisce che le bozze di un potenziale accordo stanno circolando nelle ultime ore e un patto può davvero essere trovato. Un’altra vers