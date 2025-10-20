L’America contro Re Trump: perché la piazza non fa paura

Milioni marciano contro la deriva autoritaria, ma alla rabbia manca ancora forma politica. Con trollaggi e video fake, il monarca-buffone costringe tutti nella dimensione dello show

Cosa resterà dei milioni di persone che hanno sfilato lo scorso fine settimana nelle strade americane sotto lo slogan No Kings, in molti casi esprimendo il proprio sdegno verso Donald Trump sotto le sembianze di animali gonfiabili? È la domanda che rimane sospesa quando le piazze si svuotano e la sensazione di aver toccato qualcosa di profondo nell’animo del popolo convive con la consapevolezza che basta un video fatto con l’IA rilanciato dal presidente per mettere la mobilitazione in secondo pi