La rivista scientifica Lancet ha pubblicato uno studio in cui accusa l’ex presidente americano, Donald Trump, di avere causato la morte di centinaia di migliaia di persone approvando leggi sbagliate per fronteggiare l’emergenza climatica e il Covid-19. Secondo i 33 scienziati autori del report, solo nel 2019, le politiche di Trump volte a eliminare diversi limiti all’inquinamento dell’aria sarebbero alla base della morte di 22mila persone. Per quanto riguarda la gestione del Covid-19, gli studiosi hanno rimproverato a Trump di avere minimizzato per troppo tempo la pandemia senza rendere obbligatorio l’uso della mascherina.

Trump e l’inquinamento

Le posizioni di Trump sulle questioni climatiche sono spesso state fonte di polemiche. Durante il suo mandato presidenziale, il repubblicano ha sospeso l’attuazione del Clean Air Act introdotto nel 1970 dall’allora presidente Richard Nixon e usato da Barack Obama per limitare l’inquinamento atmosferico prodotto dal paese. Il risultato, secondo lo studio della rivista, è stato l’innalzamento, per la prima volta da decenni, della presenza di polveri sottili nell’aria respirata dagli statunitensi, un aumento che ha causato danni ai soggetti più deboli e ai bambini.

Inoltre, Trump aveva avviato l’uscita degli Stati Uniti dagli accordi sul clima di Parigi. L’uscita è poi stata bloccata dal presidente americano, Joe Biden, che ha annunciato di avere posto tra le sue priorità nell’azione di governo proprio la questione climatica.

«Solo un’influenza»

Anche le parole di Trump sul Coivd-19 hanno fatto discutere. Durante l’inizio della pandemia, Trump ha più volte minimizzato il virus definendolo «un’influenza cinese» che non avrebbe minacciato gli americani e sostenendo teorie strampalate come l’iniezione di disinfettanti per guarire dal virus. Anche di fronte al crescente numero di morti che ha portato gli Stati Uniti a essere primi per numero di vittime totali dall’inizio della pandemia, l’ex presidente si è sempre rifiutato di dare l’allarme sulla pericolosità della situazione epidemiologica e non ha mai approvato l’obbligo dell’uso della mascherina arrivando spesso ai ferri corti con il suo consigliere per l’emergenza, Anthony Fauci.

Anche in questo caso, Biden ha promesso di rimediare e ha già introdotto l’obbligatorietà delle mascherine nei luoghi pubblico.

