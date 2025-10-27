fermato il giornalista britannico

L’arresto di Hamdi. Ora l’Ice è davvero una polizia politica

Il giornalista britannico Hamdi
Il giornalista britannico Hamdi
Mattia Ferraresi
27 ottobre 2025 • 20:02

L’editorialista è stato bloccato all’aeroporto di San Francisco. A denunciarlo come «antisemita» alle autorità la cospirazionista trumpiana Laura Loomer

Il giornalista e commentatore britannico Sami Hamdi è stato fermato all’aeroporto internazionale di San Francisco da agenti dell’Ice, la polizia di frontiera che ogni giorno è protagonista di operazioni sempre più sfacciatamente al di fuori del diritto. Gli agenti gli hanno revocato il visto per non meglio specificati motivi di sicurezza nazionale. Hamdi, noto per le sue analisi di politica mediorientale e le posizioni critiche verso Israele, era arrivato negli Stati Uniti per un tour di confere

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)