L’ascesa di Burnham non ha ostacoli. A unire i laburisti è lo spettro Farage

In poche ore il partito si è raccolto dietro l’uomo che promette di battere i populisti: per questo il cambio di guardia “ordinato”. Ma è ancora un’incognita l’agenda con cui il nuovo leader vuole governare il paese. Intanto è totonomine per il rimpasto

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«Il Partito laburista si sta schierando compatto con Andy Burnham: è considerato una figura in grado di battere Farage», dice a Domani James Lyons, ex direttore delle comunicazioni strategiche di Downing Street durante la prima fase del governo Starmer. Keir Starmer ha ricevuto Burnham proprio a Downing Street, riconoscendogli di fatto il ruolo di successore designato e dimostrando di voler garantire una transizione ordinata. Per quanto amareggiato dalla rivolta interna, il primo ministro dimiss