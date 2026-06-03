L’asse messianico-nazionalista. Così Israele è sempre in guerra

Personaggi come Ben Gvir hanno acquisito una centralità impensabile in passato. Come è stato possibile? La ragione sta nelle trasformazioni che hanno investito le culture politiche dello Stato ebraico dopo il 1967
Per comprendere come controversi personaggi politici come Itamar Ben Gvir o Bezalel Smotrich – ministri del governo Netanyahu e rispettivamente leader di formazioni come Potere ebraico o il Partito nazionale religioso – possano avere spazio nella politica israeliana, è necessario guardare alle profonde trasformazioni che hanno investito le culture politiche dello Stato ebraico dopo il 1967. Solo così diventa possibile rendere conto della capacità della minoritaria estrema destra messianica, di m