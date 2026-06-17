gli Usa pubblicano l’intesa

L’atomica, l’uranio e i soldi. Ma l’accordo Usa-Iran può crollare subito

LUCIA MALATESTA
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17 giugno 2026 • 20:40

Fine del blocco navale, distruzione delle scorte di materiali radioattivo, rinuncia all’atomica, ma anche via libera a 300 miliardi di dollari per la ricostruzione iraniana: gli Usa pubblicano l’intesa con Teheran, mentre continua il balletto delle firme. Ma intanto il presidente Usa non rinuncia alle minacce: «Se gli ayatollah non si comportano bene riprenderemo a bombardare»

È finito coi fuochi d'artificio delle dichiarazioni esplosive del presidente americano il summit di Evian mercoledì. Sul palco del G7 Trump ha annunciato «l'accordo Trump», quello che non consentirà mai e poi mai a Teheran di avere l'arma nucleare. Il repubblicano che battezza edifici, strade e golfi a suo nome, ora rivendica anche l'intesa che metterà fine a una guerra che lui stesso, a febbraio scorso, ha avviato. Lo strilla con sincerità inedita dal teatro francese che i fondi congelati vanno

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LUCIA MALATESTA