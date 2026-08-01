L’attacco di Sanchez: «Italia imperdonabile». Ancora morti a Ceuta, tragedia infinita

Dura requisitoria di Madrid: «La scelta di sospendere Schengen figlia di pregiudizio e ignoranza». Altri diciassette corpi sono riaffiorati dalle onde, il bilancio ora parla di 84 vittime. Dei 50 mila migranti arrivati nell’enclave ormai sono ripartiti quasi tutti. Le autorità hanno posizionato barriere marine per evitare nuovi assalti. Le testimonianze dei profughi: «Non mangiamo da quattro giorni»

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Davanti alla tragedia dell’enclave spagnola c è chi tra i Ventisette ha voltato le spalle, chi ha – senza guardare in grembo ai propri serbatoi di problematiche – ha criticato e chi ha espresso «solidarietà, sostegno e assistenza». Tutte queste reazioni hanno meritato la risposta di Pedro Sánchez, che ha denunciato la risposta «asimmetrica» dell’Ue davanti alla crisi di Ceuta. Il socialista mostra «seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato»: al