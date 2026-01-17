L’attivista iraniana Shadi Amin: «Ci stuprano e occultano la nostra identità. Ma la comunità Lgbtq+ lotta contro il regime»

La pioniera della visibilità lesbica e fondatrice di 6Rang, racconta la repressione in Iran: «Persecuzione di genere e stupri aumentano durante le proteste». Denuncia arresti e torture sulle persone Lgbtq+ e sul ruolo delle donne avverte: «In molte manifestazioni non sono protagoniste, anche a causa di gruppi monarchici di opposizione sessisti»