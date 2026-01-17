L’intervista

L’attivista iraniana Shadi Amin: «Ci stuprano e occultano la nostra identità. Ma la comunità Lgbtq+ lotta contro il regime»

Simone Alliva
17 gennaio 2026 • 07:00

La pioniera della visibilità lesbica e fondatrice di 6Rang, racconta la repressione in Iran: «Persecuzione di genere e stupri aumentano durante le proteste». Denuncia arresti e torture sulle persone Lgbtq+ e sul ruolo delle donne avverte: «In molte manifestazioni non sono protagoniste, anche a causa di gruppi monarchici di opposizione sessisti»

Shadi Amin entra nel buio di questa protesta e illumina con il suo sguardo quello che non vediamo. Attivista e ricercatrice iraniana, vive in esilio dal 1983, in Germania. Ha lo sguardo puntato sull’Iran. Già nel 1997 tenne a Berlino la sua prima lezione pubblica sulle relazioni tra persone dello stesso sesso da una prospettiva iraniana, affermandosi come una pioniera della visibilità lesbica globale. Ha fondato 6Rang, rete per la difesa dei diritti Lgbtq+ in Iran, che offre supporto legale, psi

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.