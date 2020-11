Le donne non sono si possono considerare un blocco unico al voto, ma nelle prossime presidenziali Usa, secondo le stime del sito FiveThirtyEight, sempre più donne sosterranno i Democratici. Nel 2016 Secondo il Pew Research Center, il divario di genere di quattro anni fa era di ben 13 punti percentuali: Donald Trump, il candidato repubblicano, ha ottenuto nel 2016 il sostegno dal 52 per cento degli uomini e solo il 39 per cento delle donne.

La differenza era ancora maggiore tra gli elettori bianchi: Trump ha avuto il sostegno di un abbondante 62 per cento di uomini bianchi, mentre del 47 per cento delle donne bianche, con un divario di genere di 15 punti.

Quest’anno secondo i sondaggi, Trump starebbe andando peggio tra uomini e donne rispetto al 2016, ma ha perso ancora più sostegno tra le donne rispetto agli uomini, comprese le donne bianche della classe operaia, che si preparerebbero così ad appoggiare il candidato democratico Joe Biden. Ancora è presto per dire se questo potrerà a una riduzione del gender gap.

Anche le giovani preferiscono Biden

Secondo quanto riporta il sito Voice of America, il dato diventa ancora più evidente nelle giovani generazioni. Dalle elezioni presidenziali del 2016, oltre 15 milioni di persone hanno compiuto 18 anni, rendendo i giovani di fatto i nuovi maggiorenni un blocco elettorale significativo per le elezioni.

Secondo il Pew Research Center, tra gli elettori millennials, nati tra il 1981 e il 1996, le donne sono più propense a identificarsi o a protendere per il partito Democratico. Il centro riporta che il 60 per cento delle donne millennials si sente più vicino al Partito democratico, mentre il 31 per cento a quello Repubblicano.

Per gli uomini della stessa fascia d’età, il divario è molto più piccolo, il 48 per cento si sente vicino al Partito democratico, mentre il 44 per cento tiene per il partito Repubblicano.

