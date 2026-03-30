Le istituzioni Usa in declino: una scossa per la finanza globale

L’indipendenza della Federal Reserve, della SEC e della FTC è sotto attacco simultaneo. L’assalto trumpiano comporta l’erosione accelerata dell’intero sistema finanziario globale

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La comprovata indipendenza delle sue istituzioni di mercato ha reso da tempo l’America il punto di riferimento del sistema finanziario globale. Anche durante cicli politici tumultuosi, la Federal Reserve statunitense, la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Federal Trade Commission (FTC) sono state in grado di segnalare al mondo che i mercati americani operano secondo regole chiare, imparziali e applicate in modo affidabile. Ma tale indipendenza si sta ora indebolendo contemporaneamente